Pasado de copas: se cayó al zanjón con el auto y dio positivo de alcoholemia
Ocurrió en la madrugada de este domingo en Tierra de Sueños 3. El conductor dio 1,97% de alcohol en sangre.
Durante la noche del sábado, personal de la Guardia Urbana fue comisionado por el Centro de Monitoreo hacia la intersección de calles Ibarlucea y Nelson Mandela, donde un vehículo había caído a un zanjón.
Al arribar al lugar se constató la presencia del rodado y de su conductor, quien se encontraba acompañado por dos menores. De inmediato se procedió a garantizar la seguridad en la zona y a dirigir el tránsito.
Posteriormente, con la llegada de Policía Vial, se le practicó al conductor el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con 1,97 g/l de alcohol en sangre. En consecuencia, se labraron las actas correspondientes y el vehículo fue remitido.
Los menores fueron retirados del lugar por familiares y puestos a resguardo, mientras que el operativo se extendió hasta pasada la medianoche.
