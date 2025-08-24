Pasado de copas: se cayó al zanjón con el auto y dio positivo de alcoholemia

Durante la noche del sábado, personal de la Guardia Urbana fue comisionado por el Centro de Monitoreo hacia la intersección de calles Ibarlucea y Nelson Mandela, donde un vehículo había caído a un zanjón.

Al arribar al lugar se constató la presencia del rodado y de su conductor, quien se encontraba acompañado por dos menores. De inmediato se procedió a garantizar la seguridad en la zona y a dirigir el tránsito.

Posteriormente, con la llegada de Policía Vial, se le practicó al conductor el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con 1,97 g/l de alcohol en sangre. En consecuencia, se labraron las actas correspondientes y el vehículo fue remitido.

Los menores fueron retirados del lugar por familiares y puestos a resguardo, mientras que el operativo se extendió hasta pasada la medianoche.