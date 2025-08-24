La Ciudad

Pasado de copas: se cayó al zanjón con el auto y dio positivo de alcoholemia

Ocurrió en la madrugada de este domingo en Tierra de Sueños 3. El conductor dio 1,97% de alcohol en sangre.

24 DE agosto DE 2025

Durante la noche del sábado, personal de la Guardia Urbana fue comisionado por el Centro de Monitoreo hacia la intersección de calles Ibarlucea y Nelson Mandela, donde un vehículo había caído a un zanjón.

Al arribar al lugar se constató la presencia del rodado y de su conductor, quien se encontraba acompañado por dos menores. De inmediato se procedió a garantizar la seguridad en la zona y a dirigir el tránsito.

Posteriormente, con la llegada de Policía Vial, se le practicó al conductor el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con 1,97 g/l de alcohol en sangre. En consecuencia, se labraron las actas correspondientes y el vehículo fue remitido.

Los menores fueron retirados del lugar por familiares y puestos a resguardo, mientras que el operativo se extendió hasta pasada la medianoche.

 

 

