Perdió el control del auto, volcó y terminó en el cantero central de la autopista: dos heridos

Dos personas que se trasladaban a bordo de un utilitario resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas al Samco local luego de que el vehículo volcara cuando circulaba por la autopista mano a Córdoba, a la altura del barrio Puerto Roldán.

Efectivos de la Comisaría 6ta fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 a la altura del kilómetro 313, donde constataron que un utilitario Renault Kangoo, que circulaba en dirección hacia la provincia de Córdoba, perdió el control por causas que se encuentran bajo investigación, finalizando su recorrido volcado sobre el cantero central.

En el vehículo viajaban Rubén M. (67 años) y Gilda D. (74 años), ambos oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debido a la magnitud del impacto, el personal policial señalizó y preservó la zona del siniestro para evitar nuevos accidentes en el corredor vial.

Los efectivos colaboraron con los servicios de emergencia para el traslado inmediato de ambos ocupantes al Samco local, con el fin de recibir atención médica y evaluar la gravedad de sus lesiones.

Las actuaciones correspondientes fueron elevadas a la sede jurisdiccional con intervención de la Justicia de turno, bajo la carátula de Lesiones Culposas en Accidente de Tránsito.