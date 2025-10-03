Pesca soñada: triunfo histórico de un roldanense en la Fiesta Provincial del Dorado

El pasado fin de semana, la ciudad entrerriana de La Paz fue escenario de la 32° edición de la Fiesta Provincial del Dorado, uno de los certámenes más convocantes de la pesca deportiva en la región. Allí, un roldanense dejó su huella: Matías Fernández, vecino de Punta Chacra desde hace nueve años y miembro de la barra pesquera “Funes está de pesca”, alcanzó resultados históricos junto a sus compañeros Pablo Saurit y Ernesto Rodríguez.

Juntos participaron en la modalidad señuelos, donde lograron alzarse con el primer puesto de la jornada. El sábado, en la modalidad carnada, repitieron la hazaña y conquistaron también la Copa Challenger en la categoría pieza mayor, gracias a un dorado de 73 centímetros que se convirtió en el más destacado de la competencia.

Matías, quien se dedica a la pesca deportiva desde hace muchos años y desde hace dos trabaja como guía en Puerto Gaboto, expresó su satisfacción por el logro obtenido. “La pasión y la constancia son claves para alcanzar estos resultados. Haber representado a nuestra barra y a Roldán en una fiesta tan importante es un orgullo enorme”, señaló en dialogo con El Roldanense.