Piden cadena de oración por una beba roldanense que pelea por su vida

Vita es una beba de cinco meses que nació con una cardiopatía congénita. Fue operada, por médicos del Hospital Garrahan, pero su corazón no está bien del todo.En la actualidad padece una hipertensión pulmonar severa, sus padres piden cadena de oración para que mejore su estado de salud.

Durante estos días la menor de edad que vive en barrio Beaudrix se encuentra internada en el Hospital de zona norte de Rosario.‘‘Se encuentra en terapia intensiva en estado crítico, durante el día de hoy hizo un paro, la salvaron los doctores. Los médicos le dijeron que hay que tener fe’’, señaló la tía de la beba en dialogo con El Roldanense.

‘‘Queremos que todas las personas recen y pidan por el bienestar de Vita, ella lucha minuto a minuto para seguir viviendo’’, cerró.