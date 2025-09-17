Piden mejoras urgentes para Villa Flores: zanjeo, desmalezamiento, mantenimiento y limpieza de zanjas

Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo presentaron en el Concejo Municipal un proyecto que apunta a dar respuesta a un reclamo de larga data de los vecinos de Villa Flores: el mal estado de las zanjas y la falta de mantenimiento en el barrio.

La propuesta solicita al Ejecutivo municipal que se realicen tareas de zanjeo, desmalezamiento y limpieza ya que la situación quedó en evidencia durante el último temporal, cuando varias familias sufrieron inundaciones.

“Las zanjas llenas de pasto y basura no solo impiden que el agua corra, sino que también generan focos de alimañas. Esto afecta directamente la calidad de vida de la gente”, señalaron los ediles, quienes recordaron que ya hubo proyectos aprobados en años anteriores, pero sin respuesta por parte del Ejecutivo.

Desde el bloque Somos Roldán, remarcaron que el objetivo es que Villa Flores “deje de estar relegado y cuente con los servicios básicos que necesita cualquier barrio de la ciudad”.