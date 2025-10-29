Plan de reforestación: tras plantar más de 160 árboles en TDS 2 y 3, es el turno del centro

La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Roldán continúa desarrollando su Plan de Forestación “Barrios más verdes, ciudad más viva”, una iniciativa que busca incrementar la cantidad de árboles en la ciudad y promover una mayor conciencia ambiental entre los vecinos.

Tras completar la primera etapa en las avenidas de los barrios Tierra de Sueños 2 y 3, donde se plantaron más de 160 ejemplares, comenzó ahora la segunda etapa en el casco céntrico, con la incorporación de más de 120 nuevos árboles en calles como Rivadavia, Primero de Mayo y Alberdi.

“Estamos haciendo nuestra parte y contamos con los vecinos para que nos ayuden y cuiden el árbol. Así logramos una ciudad más verde”, expresó Brenda Zaldívar, subsecretaria de Medio Ambiente.

El plan contempla la colocación de ejemplares seleccionados cuidadosamente por expertos, teniendo en cuenta el tipo de suelo, el ancho de la vereda y el tendido eléctrico, para garantizar un crecimiento adecuado y sostenible.

Desde el municipio se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana en el mantenimiento de los árboles:

– No intervenir sin autorización municipal.

– Mantener limpia la cazuela y su entorno.

– No fijar carteles ni dañar intencionalmente el ejemplar.

– Controlar la presencia de hormigas.

– Regar 1 vez por semana en primavera y otoño, y 2 veces por semana en verano.

La Municipalidad agradece a los vecinos por sumarse a este esfuerzo colectivo, destacando que “pequeños gestos generan grandes cambios”, y reafirma su compromiso con una Roldán más verde, saludable y sustentable.