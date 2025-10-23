¿Podrá Argentina defender su título en la Copa del Mundo de 2026?

La Albiceleste arrolló a sus rivales y se hizo con el primer puesto en la clasificación sudamericana para el principal torneo de fútbol del próximo verano. En esta reseña de 1xBet, evaluaremos las posibilidades de Argentina de defender su título en la Copa del Mundo de 2026.

El factor Lionel Messi

El ocho veces ganador del Balón de Oro sigue siendo un jugador clave y capitán de la selección argentina. Por lo tanto, las perspectivas de La Albiceleste en la Copa del Mundo de 2026 dependen directamente del estado físico de Lionel Messi. En junio cumplió 38 años, pero como sabemos, la edad es solo un número en el pasaporte. La batalla de gigantes del verano en Estados Unidos confirmó que Messi sigue siendo capaz de brillar no solo en la MLS, sino también a nivel internacional.

Es difícil sobreestimar el papel de Lionel en la selección argentina actual. Marcó 8 goles y se convirtió en el máximo goleador de la clasificación sudamericana. El propio Messi aún no se ha pronunciado sobre su futuro con la selección, pero el periodista italiano Nicolò Schira informa de que el argentino firmará pronto un nuevo contrato con el Inter de Miami y tiene previsto acudir al Mundial.

En la temporada 2025, Messi marcó 32 goles y dio 14 asistencias en 39 partidos con los Herons. Ahora se encuentra en un excelente estado de forma y, si lo mantiene hasta el verano, los rivales de Argentina sin duda sentirán la magia del mejor jugador de la historia del fútbol.

Buscando puntos débiles en la plantilla de Argentina

El fútbol es un deporte de equipo. Por lo tanto, al analizar las perspectivas de nuestra selección nacional, primero debemos evaluar la variabilidad de la plantilla de Argentina.

La principal vulnerabilidad de la Albiceleste es la defensa. Si todos están en forma, Cristian Romero y Leonardo Balerdi tendrán la tarea de consolidar la defensa. Son jugadores de alto nivel, pero hay un cierto vacío detrás de ellos.

Los mejores años de Nicolás Otamendi han quedado atrás, y sus malas actuaciones en los últimos partidos del Benfica confirman esta opinión. Si es necesario, Facundo Medina puede cubrir la problemática posición, pero puede tener problemas con el tiempo de juego tras su traspaso este verano al Marsella. Así que crucemos los dedos y esperemos que Romero y Balerdi estén bien y conviertan nuestra defensa en un muro impenetrable.

Tampoco hay margen de maniobra en las bandas de la defensa. Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina son prácticamente las únicas opciones disponibles para Lionel Scaloni.

¿Qué jugadores argentinos podrían sorprendernos en el Mundial de 2026?

El genio de Lionel Messi y el talento goleador de Lautaro Martínez no son ninguna revelación, ni siquiera para los aficionados al fútbol más inexpertos. Pero muchos otros jugadores de la selección argentina son capaces de dar una agradable sorpresa en el Mundial de 2026.

Julián Álvarez ha jugado muy bien en este inicio de temporada, marcando 6 goles en 7 partidos de La Liga y convirtiéndose en la principal fuerza ofensiva del Atlético. La pareja de centrocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández parece el mediocampo ideal para cualquier equipo.

Si Franco Mastantuono juega regularmente con el Real Madrid, sin duda tendrá la oportunidad de demostrar su valía en el Mundial de 2026 y puede convertirse en la mayor promesa del torneo. Nuestro genio se enfrentará en la banda derecha a Giuliano Simeone, un jugador igualmente talentoso que se ha convertido en indispensable en el Atlético. Dados los problemas de personal en las bandas de la defensa, Valentín Gómez, del Betis, o Pablo Maffeo, del Mallorca, también podrían tener una oportunidad.

Argentina será sin duda una de las favoritas en el próximo torneo y podría repetir el éxito de Italia y Brasil al ganar dos Copas del Mundo consecutivas.

Argentina será sin duda una de las favoritas en el próximo torneo y podría repetir el éxito de Italia y Brasil al ganar dos Copas del Mundo consecutivas.

Los preparativos de la Albiceleste para el gran evento continúan, y tenemos varios partidos amistosos por delante.