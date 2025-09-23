Por más verde: ponen en marcha un plan de reforestación en diferentes barrios de Roldán

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, puso en marcha un plan de reforestación urbana que prevé, en esta primera etapa, la colocación de 150 ejemplares en distintos sectores de la ciudad.

Los nuevos árboles se están plantando sobre Av. de las Libertades, Av. de la Paz y Bv. de la Alegría.

Los ejemplares fueron seleccionados de acuerdo con lo que establece el Manual de Arbolado Urbano, garantizando la elección adecuada según las características de cada zona a forestar.

“El cambio climático, las olas de calor y la pérdida de vegetación han puesto sobre la mesa la necesidad de incrementar la cobertura verde. Plantar árboles no solo mejora el paisaje, sino que también es vital para nuestra salud, el entorno y la adaptación a los retos ambientales crecientes”, destacó la subsecretaria de Medio Ambiente, Brenda Zaldívar.

Además, desde el área se repartirá folletería en los domicilios de las veredas donde se ejecute esta primera instancia del programa, para que los vecinos acompañen en el cuidado de los ejemplares colocados.

Entre las recomendaciones figuran: