La Ciudad

Postales de la locura: festejo emocionante en la plaza San Martín por el triunfo de la Selección Argentina

La clasificación del equipo de Scaloni a las semifinales del Mundial se festejó durante largo rato en el centro de la ciudad. Mira las mejores imágenes.

12 DE julio DE 2026

La plaza San Martín volvió a ser el sitio de encuentro para celebrar el triunfo de la Selección Argentina, que venció 3-1 a Suiza y avanzó a semifinales del Mundial.

Hubo cánticos, redoblantes, bombos, bengalas y banderas. Y hasta un dinosaurio que llamó la atención de las familias.

La explosión de un fuego artificial en pleno festejo generó algo de tensión, pero todo se disipó rápidamente y la fiesta continuó. Mira las mejores imágenes.

 

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