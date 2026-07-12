Postales de la locura: festejo emocionante en la plaza San Martín por el triunfo de la Selección Argentina
La clasificación del equipo de Scaloni a las semifinales del Mundial se festejó durante largo rato en el centro de la ciudad. Mira las mejores imágenes.
La plaza San Martín volvió a ser el sitio de encuentro para celebrar el triunfo de la Selección Argentina, que venció 3-1 a Suiza y avanzó a semifinales del Mundial.
Hubo cánticos, redoblantes, bombos, bengalas y banderas. Y hasta un dinosaurio que llamó la atención de las familias.
La explosión de un fuego artificial en pleno festejo generó algo de tensión, pero todo se disipó rápidamente y la fiesta continuó. Mira las mejores imágenes.
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