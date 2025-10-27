Presupuesto Participativo: los jóvenes de Roldán podrán decidir en qué debe invertir el Municipio

El próximo martes 29 de octubre a las 18:00 horas, se realizará en el SUM del Paseo de la Estación el primer encuentro del programa Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Juventudes y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, en articulación con el Municipio de Roldán.

La convocatoria de la Secretaría de Cultura, Educación, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Roldán, está dirigida a todas y todos los jóvenes roldanenses de entre 15 y 29 años, que podrán participar de manera individual o en representación de centros de estudiantes, clubes, organizaciones o grupos de amigos.

El Presupuesto Participativo Joven pone presupuesto real en manos de las juventudes para que sus ideas se transformen en proyectos concretos que mejoren la calidad de vida de los jóvenes y de la comunidad.

La propuesta es simple pero poderosa: las ideas se presentan, se debaten, se capacitan y se votan, y aquellas que obtienen mayor apoyo son financiadas y ejecutadas.

Durante este primer encuentro, se dialogará sobre el programa y sus etapas, y se brindará una capacitación sobre cómo formular y redactar un proyecto, con la guía de especialistas. Será un espacio para pensar, formarse, debatir y diseñar propuestas que generen impacto positivo en la ciudad.

El eje estratégico del programa en Roldán será el ¨Fortalecimiento de la Participación Juvenil y el Liderazgo Local¨, con el objetivo de potenciar la participación de las juventudes, fortalecer su protagonismo y promover la creación colectiva.

Al cierre de la jornada, los y las participantes podrán compartir un momento distendido con la música de un DJ invitado, celebrando el inicio de este espacio de construcción colectiva.

Este programa provincial nace con el propósito de poner en el centro las ideas y la energía transformadora de las juventudes santafesinas.

Para información e inscripciones, comunicarse al 341 213 3020