Prevención de cáncer de cuello de útero: Papanicolau y test de HPV gratuitos y sin turno

En el marco del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, la Municipalidad de Roldán, en conjunto con el SAMCo local, pone en marcha una campaña de salud preventiva dirigida a toda la comunidad. El objetivo es concientizar sobre la importancia de los controles ginecológicos periódicos para una detección temprana de la enfermedad.

El cáncer de cuello de útero, producido por el Virus del Papiloma Humano (VPH), se origina en la parte inferior del útero. Las autoridades sanitarias destacan que, cuando se detecta de forma temprana, 9 de cada 10 casos se curan, lo que resalta la relevancia de acceder a los estudios de rutina de manera regular.

La campaña está destinada específicamente a mujeres de entre 25 y 65 años. Durante las jornadas establecidas, se realizarán estudios de Papanicolaou (PAP) y test de HPV de forma gratuita y sin necesidad de solicitar turno previo en los diferentes efectores de salud de la ciudad.

El cronograma de atención comenzará en el Hospital SAMCo (Hospital Rural Nº 61), donde los controles se encuentran disponibles hasta el 1 de abril inclusive. Las interesadas podrán acercarse directamente al hospital para acceder a la práctica médica.

Asimismo, el martes 31 de marzo se realizarán jornadas especiales en los centros de salud barriales: en el Centro de Salud Beaudrix, la atención será de 13:00 a 19:00 horas; mientras que en el Centro de Salud Villa Flores, el operativo se llevará a cabo en el horario de 08:30 a 12:00 horas.

Desde la Secretaría de Salud municipal instan a las vecinas a aprovechar estas instancias de acceso directo para actualizar sus controles anuales. La prevención constituye la herramienta más efectiva para garantizar el cuidado de la salud integral de la mujer en todo el territorio.