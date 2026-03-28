Carcarañá: anunciaron la reparación del puente de la ruta 9 que fue golpeado por el temporal

La Municipalidad de Carcarañá anunció que comenzó el proceso de reparación del Puente del Río homónimo de ruta nacional N9, en un trabajo mancomunado y de gestión en equipo entre el gobierno local y la dirección de Vialidad Nacional.

Las autoridades municipales, encabezada por el intendente Miguel Ángel Vázquez, la secretaria de gobierno Dra. Mariela Coy, el secretario de Obras Públicas, Alan Pluss, y el concejal Agustín Vázquez, recibieron al Director de Vialidad Nacional (Distrito 7), Ingeniero Gastón Bruno.

“Comenzamos las obras de reparación en el puente del Río Carcarañá con trabajos de limpiezas en los sectores aledaños al mismo, para tener las aperturas de caminos y terrenos despejados para que las maquinarias puedan desplazarse de manera correcta” dijo Bruno.

El director de Vialidad Nacional por el distrito 7 señaló además “que los trabajos serán continuos, agilizando los procesos para culminar lo antes posible”.

«Desde el ejecutivo agradecemos a todos los ciudadanos por su infinita paciencia, el respeto y la responsabilidad cívica de respetar la clausura del mismo para evitar inconvenientes desafortunados», comentó Vázquez.

El puente sigue inhabilitado para el tránsito de vehículos y camiones.