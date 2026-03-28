Di Stefano, con agenda enfocada en la educación y la salud

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, desarrolló una variada agenda de trabajo durante esta semana, con eje en el fortalecimiento de la educación, la salud pública y el acompañamiento a juventudes en distintas localidades del departamento San Lorenzo.

En materia educativa, Di Stefano mantuvo una reunión con el ministro de Educación de la provincia, José Goity, junto al intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore.

Durante el encuentro se analizó la implementación del Fondo Provincial de Educación Técnica (FoPET) en escuelas de la ciudad de San Lorenzo.

“Este programa impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro está destinado a financiar talleres, laboratorios, equipamiento e insumos con el objetivo de garantizar la calidad de la educación técnica y acompañar el desarrollo productivo de la región”, precisó la legisladora tras la reunión.

Por otra parte, Di Stefano participó de la inauguración de la nueva sala de radiología del Samco de Villa Mugueta, que fue puesta en valor a través del programa FonRES. Esta iniciativa provincial apunta a mejorar y modernizar los efectores de salud, asegurando mejores condiciones de atención.

En ese marco, Di Stefano destacó que, desde la implementación del programa “se gestionaron casi 70 millones de pesos para centros de salud del departamento San Lorenzo”, y anticipó que se espera “la llegada de nuevos fondos para localidades que aún no han firmado convenios”.

Y añadió: “En tiempos en que la Nación mantiene paralizada la obra pública, la provincia de Santa Fe es ejemplo. La obra pública amortigua la caída del empleo y dinamiza las economías de nuestras localidades”, insistió.

“Casa Horizonte”

Finalmente, en la ciudad de Roldán y junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el intendente local, Daniel Escalante, dejó inaugurado el espacio “Casa Horizonte”, un centro destinado a la prevención y el abordaje integral de consumos problemáticos en adolescentes. El dispositivo funcionará como Centro de Día, con un equipo interdisciplinario y propuestas terapéuticas, educativas y recreativas.

El espacio es impulsado de manera conjunta entre el Gobierno provincial, a través de Aprecod, y el municipio local, con el objetivo de intervenir de forma temprana, brindando contención y herramientas para la construcción de proyectos de vida saludables.

“La prevención y el acompañamiento temprano son claves. Este espacio es una respuesta concreta para cuidar a nuestras juventudes y fortalecer a las familias”, expresó la diputada.

Y cerró: “Seguimos consolidando una agenda de gestión territorial enfocada en políticas públicas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, con presencia activa en educación, salud y desarrollo social”.