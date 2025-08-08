Primer aniversario de El Enjambre: el centro cultural que se ganó su lugar en Roldán
Entre eventos variados, charlas y talleres, el espacio supo autogestionarse y va por más. Este domingo celebrarán el cumpleaños con guiso de lentejas y música en vivo.
“Logramos autosustentarnos”, dicen con orgullo Marilina Zurbriggen y Marcelo Bargellini, dos de los impulsores de El Enjambre, el centro cultural que este domingo cumplirá un año desde que comenzó a funcionar en la esquina de Salta y Rivadavia.
El espacio se inauguró el 10 de agosto de 2024 y, a fuerza de mucho trabajo conjunto, logró constituirse como un lugar donde se brindan talleres y charlas, y se hacen eventos de diferentes temáticas.
A partir del mediodía del domingo, el equipo que lo conforma festejará su primer aniversario con un gran guiso de lentejas, música en vivo, coro y un buffet de precios populares.
