Primer aniversario de El Enjambre: el centro cultural que se ganó su lugar en Roldán

“Logramos autosustentarnos”, dicen con orgullo Marilina Zurbriggen y Marcelo Bargellini, dos de los impulsores de El Enjambre, el centro cultural que este domingo cumplirá un año desde que comenzó a funcionar en la esquina de Salta y Rivadavia.

El espacio se inauguró el 10 de agosto de 2024 y, a fuerza de mucho trabajo conjunto, logró constituirse como un lugar donde se brindan talleres y charlas, y se hacen eventos de diferentes temáticas.

A partir del mediodía del domingo, el equipo que lo conforma festejará su primer aniversario con un gran guiso de lentejas, música en vivo, coro y un buffet de precios populares.