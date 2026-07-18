Que el uso de la Inteligencia Artificial no te supere: capacitación gratuita en Sala Italia

La Municipalidad de Roldán invita a vecinos, emprendedores, comerciantes, empresarios y profesionales a participar de la jornada gratuita «Tecnología que potencia el trabajo: Inteligencia Artificial e Innovación Laboral», una propuesta destinada a acercar herramientas prácticas de inteligencia artificial aplicadas al mundo del trabajo y la gestión.

La actividad, desarrollada en el marco del programa “Hola Futuro”, es organizada por la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, en conjunto con la Municipalidad de Roldán y la Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir).

Durante el encuentro, los participantes conocerán aplicaciones concretas de la inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar la productividad y fortalecer la toma de decisiones en empresas, comercios, emprendimientos y organizaciones.

La capacitación abordará los siguientes ejes:

# Introducción a la Inteligencia Artificial y su impacto en el ámbito laboral: beneficios, desafíos, mitos y realidades.

#Aplicaciones prácticas en el sector privado.

#Casos de uso.

#Herramientas accesibles para implementar IA sin conocimientos técnicos.

#Espacio de preguntas, conclusiones y demostración en vivo.

La jornada se llevará a cabo el jueves 23 de julio, a las 14:00, en la Sala Italia, ubicada en la intersección de Pellegrini e Independencia de la ciudad de Roldán.

La participación es gratuita, con inscripción previa haciendo click acá