Qué ruede la pelota: el club San Lorenzo organiza la Super Copa Roldán, un nuevo encuentro de fútbol infantil

Este domingo 2 de noviembre, el club San Lorenzo será sede de su primer encuentro de fútbol infantil, llamado Super Copa Roldán. La jornada comenzará a las 9:30 horas y está destinada a las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Junto al club anfitrión, que jugará con dos líneas, participará otro club local y otros tres de la región: Centro Cosmopolita Unión y Progreso, El Porvenir del Norte, Atlético San Jerónimo y Club Atlético Carcarañá.

Los partidos se jugarán en las canchas de fútbol 7. Cada equipo estará compuesto por siete jugadores, sin límites de suplentes y de cambios. A cada categoría se le asignará una cancha, donde se disputarán todos los encuentros correspondientes. Esos partidos se desarrollarán en un solo tiempo de 20 minutos, con un inicio y un final que se determinará a través de una señal sonora desde la mesa de control. Así, cada equipo jugará un mínimo de tres juegos.

Jugadores de las categorías juveniles de San Lorenzo arbitrarán los partidos, apoyados por los profes de la misma institución. “Estarán facultados para informar a los organizadores y estos retirar a cualquier jugador, técnico, ayudante o espectador que incurra en agresiones verbales y/o físicas contra cualquier participante o asistente al evento”, señala el reglamento del torneo. El evento, además, contará con la presencia de un médico para primeros auxilios ante cualquier eventualidad.

La organización no llevará un raconto de resultados y entregará un presente a cada jugador. El encuentro estará musicalizado por un DJ y habrá servicio de buffet, con una entrada de $3.000. “Es la primera edición y, de antemano, queremos agradecer ya que vienen a jugar los clubes más importantes de la región”, dijo el presidente Sebastián Galván a El Roldanense. “Es totalmente recreativo y de integración, disfrutemos de una jornada a puro fútbol, amistad y alegría”, comunicó el club.