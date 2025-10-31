Quiso llevarse ropa y medio millón de pesos de una tienda del casco urbano: fue detenido
Ocurrió este viernes en un negocio de calle Brown al 700. La policía lo aprehendió instantes después del hecho y notó que, además de lo sustraído allí, llevaba una bomba de agua.
Un hombre de 28 años fue detenido este viernes al intentar robar en una tienda de calle Brown a 700.
La dueña del local manifestó que, al llegar al local, notó la puerta de ingreso violentada y tirada al piso. También, la faltante de algunas prendas y la suma de $500.000.
Pese a que el sistema de alarma no funcionó, se activó el protocolo y la policía pudo detener al presunto autor del hecho unos instantes después.
En su poder, el aprehendido llevaba también una bomba de agua, junto a lo sustraído en el negocio de ropa.