La Ciudad

Quiso llevarse ropa y medio millón de pesos de una tienda del casco urbano: fue detenido

Ocurrió este viernes en un negocio de calle Brown al 700. La policía lo aprehendió instantes después del hecho y notó que, además de lo sustraído allí, llevaba una bomba de agua.

31 DE octubre DE 2025

Un hombre de 28 años fue detenido este viernes al intentar robar en una tienda de calle Brown a 700.

La dueña del local manifestó que, al llegar al local, notó la puerta de ingreso violentada y tirada al piso. También, la faltante de algunas prendas y la suma de $500.000.

Pese a que el sistema de alarma no funcionó, se activó el protocolo y la policía pudo detener al presunto autor del hecho unos instantes después.

En su poder, el aprehendido llevaba también una bomba de agua, junto a lo sustraído en el negocio de ropa.

