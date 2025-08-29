Rayos, agua y viento: lo que se viene este fin de semana para Roldán y la región

Tras varios días de sol y temperaturas agradables, Roldán ingresará en un período de inestabilidad marcado por tormentas de variada intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para este sábado 30 de agosto para toda la ciudad y zonas cercanas, anticipando fenómenos que podrían incluir abundante caída de agua en cortos lapsos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El aviso especial del Grupo Caza Tormentas del Sur, encabezado por Oscar Monjelat, señala que el evento se extenderá desde la tarde del sábado hasta la mañana del lunes 1 de septiembre, con mejorías temporarias. Los acumulados podrían superar ampliamente los 100 milímetros en puntos aislados, lo que genera preocupación por posibles inundaciones pluviales en áreas bajas.

El domingo continuarán las precipitaciones, aunque ya sin alerta vigente, mientras que el lunes persistirá la nubosidad con vientos del sector suroeste. Recién a partir del martes las condiciones tenderán a mejorar, con un gradual ascenso de la temperatura.

De todos modos, los especialistas advierten que la inestabilidad podría regresar hacia el próximo fin de semana, con un marcado descenso térmico y riesgo de heladas en sectores rurales.

Ante este panorama, las autoridades y meteorólogos recomiendan evitar actividades al aire libre, no circular por calles anegadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.