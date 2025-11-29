Reciclaje, arte, feria y naturaleza: la propuesta para este sábado en Las Acequias

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, junto a la Vecinal de barrio Las Acequias, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “La Reci del Bosquecito”, que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre, desde las 16.30 en el Bosquecito de Nativas (Mocovíes y Panamá).

Durante la jornada habrá recepción de reciclables, canje por plantines de aromáticas, y entrega de semillas de temporada, además de una feria artesanal con emprendedores locales.

A lo largo de la tarde se realizará un recorrido guiado por el Bosquecito, para conocer su flora nativa, los senderos y la riqueza natural del espacio. Además, los participantes podrán sumarse a un taller de arte colectivo para intervenir el lugar con materiales reciclados y propuestas creativas; y también se llevarán a cabo sorteos y reflexiones ambientales sobre la importancia de los bioespacios urbanos.

La jornada contará con ambientación musical a cargo de DJ Deyanira y presentaciones en vivo de Nacho Rodini y Mariano Martín, que acompañarán la tarde con su música.

Para el cierre habrá fogón y música en vivo.

Algunos de los feriantes que dirán presente

ALMACÉN CONSCIENTE. Alimentos agroecológicos y orgánicos.

ARTEJO. Tejidos a crochet.

AYUMPARI. Arte, plantas, pociones…

BIO+. Servicio circular orgánico.

CARMINA MARTÍN. Arte y naturaleza.

CASA SELVA. Árboles, plantas y plantines.

DEL REMANSO. Cerámica artesanal, sentida y compartida.

EL AMOR HABITA EN LOS DETALLES. Decoración y joyería.

EL JARDÍN DE ANGÉLICA. Plantas y reciclaje sustentable.

EL TALLER DEL TATI. Juguetes de madera.

ENCANTOS ARTESANALES. Artesanías textiles.

EQ. Artesanías en cuero.

ESCUALO EDICIONES. Editorial artesanal.

ESPÍRITU TIMBÓ. Yerba mate y otras magias de la tierra.

FUEGO VIVO. Cerámica.

LG. Estampas y sublimados.

LIGNUM. Chips de madera.

MILPA. Quesos artesanales.

PINTURITAS DE ADRI. Maderas pintadas.

SOUL. Bikinis, mallas y accesorios.

TALLER TEJIÉNDONOS. Variedad de tejidos y materiales.

TIERRA NATIVA. Alimentos orgánicos producidos con plantas nativas.

NAUTA ESTAMPAS. Accesorios sin género. Serigrafía artesanal. Ilustraciones propias.