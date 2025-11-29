Reciclaje, arte, feria y naturaleza: la propuesta para este sábado en Las Acequias
Se viene una nueva edición de la La Reci del Bosquecito. Habrá cierre con show en vivo y fogón.
La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, junto a la Vecinal de barrio Las Acequias, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “La Reci del Bosquecito”, que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre, desde las 16.30 en el Bosquecito de Nativas (Mocovíes y Panamá).
Durante la jornada habrá recepción de reciclables, canje por plantines de aromáticas, y entrega de semillas de temporada, además de una feria artesanal con emprendedores locales.
A lo largo de la tarde se realizará un recorrido guiado por el Bosquecito, para conocer su flora nativa, los senderos y la riqueza natural del espacio. Además, los participantes podrán sumarse a un taller de arte colectivo para intervenir el lugar con materiales reciclados y propuestas creativas; y también se llevarán a cabo sorteos y reflexiones ambientales sobre la importancia de los bioespacios urbanos.
La jornada contará con ambientación musical a cargo de DJ Deyanira y presentaciones en vivo de Nacho Rodini y Mariano Martín, que acompañarán la tarde con su música.
Para el cierre habrá fogón y música en vivo.
Algunos de los feriantes que dirán presente
ALMACÉN CONSCIENTE. Alimentos agroecológicos y orgánicos.
ARTEJO. Tejidos a crochet.
AYUMPARI. Arte, plantas, pociones…
BIO+. Servicio circular orgánico.
CARMINA MARTÍN. Arte y naturaleza.
CASA SELVA. Árboles, plantas y plantines.
DEL REMANSO. Cerámica artesanal, sentida y compartida.
EL AMOR HABITA EN LOS DETALLES. Decoración y joyería.
EL JARDÍN DE ANGÉLICA. Plantas y reciclaje sustentable.
EL TALLER DEL TATI. Juguetes de madera.
ENCANTOS ARTESANALES. Artesanías textiles.
EQ. Artesanías en cuero.
ESCUALO EDICIONES. Editorial artesanal.
ESPÍRITU TIMBÓ. Yerba mate y otras magias de la tierra.
FUEGO VIVO. Cerámica.
LG. Estampas y sublimados.
LIGNUM. Chips de madera.
MILPA. Quesos artesanales.
PINTURITAS DE ADRI. Maderas pintadas.
SOUL. Bikinis, mallas y accesorios.
TALLER TEJIÉNDONOS. Variedad de tejidos y materiales.
TIERRA NATIVA. Alimentos orgánicos producidos con plantas nativas.
NAUTA ESTAMPAS. Accesorios sin género. Serigrafía artesanal. Ilustraciones propias.