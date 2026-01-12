Retoman la pavimentación de calle Río Salado y el sector este de Roldán gana una nueva conexión con la A012

La Municipalidad de Roldán retomó este lunes la segunda etapa de pavimentación de calle Río Salado, una arteria estratégica para la conectividad y el desarrollo urbano del sector Este de la ciudad. En esta primera instancia, los trabajos se concentran en la preparación del suelo.

Esta nueva fase contempla la ejecución de la carpeta asfáltica en el tramo comprendido entre calle Río Cuarto y la Ruta A012, y forma parte de un convenio de desarrollo urbanístico que permite avanzar con obras de infraestructura clave para la ciudad.

Cabe destacar que en una primera etapa el municipio ya había intervenido la traza entre Fiambalá y Río Cuarto.

“Es una obra muy importante para la conectividad de la ciudad. El sector Este va a tener una nueva vía de acceso desde la A012, pero también una conexión directa con el casco urbano, ya que la continuación de Río Salado es Gálvez”, destacó el intendente Daniel Escalante.

Además, está prevista la construcción de una alcantarilla, una obra fundamental que permitirá facilitar el acceso directo desde la Ruta A012 hacia calle Río Salado.