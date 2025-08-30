Reyes y reinas de Ajedrez: alumnos de la 1402 se prepararon durante los recreos y metieron podio en el torneo provincial

Este viernes tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe el Torneo Provincial de Ajedrez escolar en del cual participaron ocho niños roldanenses, alumnos de la escuela 1402, quienes habían clasificado tras ganar la instancia departamental

Según informaron a El Roldanense, en la categoría Inicial obtuvieron el 3º puesto y en Avanzado el 4º. Los chicos fueron acompañados por el profe Leonardo Talcó y la seño Mirta Pineda, y por sus padres.

Cabe destacar que fueron los únicos competidores de toda la provincia (fueron representantes de los 19 departamentos) que no cuentan con un profesor de ajedrez, sino que se preparan en los recreos.

Un logro que, producto del esfuerzo, merece ser reconocido y destacado.

Los chicos que participaron son:

Categoría Inicial:

1° tablero: Agustín Castelli

2° tablero: Helena Finos

3° tablero: Ignacio Olmedo

4° tablero: Ana Paula Ledesma

Categoría Avanzado: