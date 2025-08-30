Reyes y reinas de Ajedrez: alumnos de la 1402 se prepararon durante los recreos y metieron podio en el torneo provincial
Se llevó a cabo este viernes y los chicos fueron acompañados por un profe, una seño y sus familias.
Este viernes tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe el Torneo Provincial de Ajedrez escolar en del cual participaron ocho niños roldanenses, alumnos de la escuela 1402, quienes habían clasificado tras ganar la instancia departamental
Según informaron a El Roldanense, en la categoría Inicial obtuvieron el 3º puesto y en Avanzado el 4º. Los chicos fueron acompañados por el profe Leonardo Talcó y la seño Mirta Pineda, y por sus padres.
Un logro que, producto del esfuerzo, merece ser reconocido y destacado.
Los chicos que participaron son:
Categoría Inicial:
-
1° tablero: Agustín Castelli
-
2° tablero: Helena Finos
-
3° tablero: Ignacio Olmedo
-
4° tablero: Ana Paula Ledesma
Categoría Avanzado:
-
1° tablero: Bruno Magini
-
2° tablero: Matías Andrada
-
3° tablero: María Emilia Acosta
-
4° tablero: Sofía Barone