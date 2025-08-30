La Ciudad

Reyes y reinas de Ajedrez: alumnos de la 1402 se prepararon durante los recreos y metieron podio en el torneo provincial

Se llevó a cabo este viernes y los chicos fueron acompañados por un profe, una seño y sus familias.

30 DE agosto DE 2025

Este viernes tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe el Torneo Provincial de Ajedrez escolar en del cual participaron ocho niños roldanenses, alumnos de la escuela 1402, quienes habían clasificado tras ganar la instancia departamental

Según informaron a El Roldanense, en la categoría Inicial obtuvieron el 3º puesto y en Avanzado el 4º. Los chicos fueron acompañados por el profe Leonardo Talcó y la seño Mirta Pineda, y por sus padres.

Un logro que, producto del esfuerzo, merece ser reconocido y destacado.

Los chicos que participaron son:

Categoría Inicial:

  • 1° tablero: Agustín Castelli

  • 2° tablero: Helena Finos

  • 3° tablero: Ignacio Olmedo

  • 4° tablero: Ana Paula Ledesma

Categoría Avanzado:

  • 1° tablero: Bruno Magini

  • 2° tablero: Matías Andrada

  • 3° tablero: María Emilia Acosta

  • 4° tablero: Sofía Barone

 

Más de esta sección

Hoy