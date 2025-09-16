Robó en un comercio, lo siguieron por cámaras de Monitoreo y lo detuvieron en López y Brown

Este martes al mediodía se activó un rápido operativo de seguridad luego de que el Centro de Operaciones Municipal (COM) recibiera un aviso sobre la sustracción de elementos en un comercio local.

De inmediato, el COM coordinó la intervención del 911 y del móvil de la Guardia Urbana que patrullaba la zona, mientras desde la sala de monitoreo se realizaba el seguimiento en tiempo real mediante las cámaras municipales.

Gracias a este trabajo coordinado, personal policial logró interceptar y detener al sospechoso en la intersección de Brown y López, recuperando los elementos sustraídos.

El detenido fue trasladado a la comisaría local, donde se llevan adelante los procedimientos correspondientes.