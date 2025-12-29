Robó más de $7 millones y cheques de un camión estacionado sobre ruta 9: le dictaron prisión preventiva

En audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el Fiscal Dr. Rodrigo Urruticoechea dispuso la prisión preventiva para una persona por ser coautora de un hecho ocurrido en 1º de Mayo y Ruta 9 de Roldán, en momentos en que subió a la cabina de un camión estacionado y sustrajo dinero en efectivo y cheques. Le atribuyó al identificado como M.A.B de 21 años el delito de hurto simple en carácter de coautor.

El Juez de primera instancia Dr. Coria tuvo por formalizada la audiencia, disponiendo la prisión preventiva efectiva del imputado hasta el 24 de febrero de 2026. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

La Fiscalía le atribuyó el hecho de fecha 23/12/2025 a las 14:20hs aproximadamente, en inmediaciones de calle 1º de Mayo y Ruta 9 de Roldán, cuando en compañía de otra persona suben a la cabina de un camión, que se encontraba estacionado frente al depósito de un supermercado y sustraen una mochila. Dicha mochila contenía en su interior, la suma de 7 millones de pesos, cheques varios (uno de ellos por $260mil pesos, otro por $5 millones de pesos, y otro por $500mil pesos), y documentación.

Luego se dan a la fuga en una motocicleta marca Corven, modelo Rouser ns 160, resultando el imputado aprehendido en fecha 24/12/2025, a las 18:30hs aproximadamente cuando tras tareas investigativas personal de PDI realiza un allanamiento en el domicilio de calle Urdinarrain al 7900 de Rosario, realizando la detención del imputado y secuestrando de su morada la suma de $2.050.750 pesos.