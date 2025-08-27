Rock ‘n roll y fiebre: se viene una noche de música en vivo y pizza libre en el club Roldán Rugby

Tal como lo hizo en anteriores oportunidades como las noches cerveceras o ferneteras, Roldán Rugby vuelve a organizar una noche de música en vivo y pizza libre. Será este sábado 30 de agosto a partir de las 21 horas en las instalaciones del club roldanense, situado en Boulevard de las Gracias y Correa, Tierra de Sueños 3.

“Va a venir Popono bajo Piano y otros músicos. Será en el interior del club, con la idea de seguir dándole vida social”, contó Carolina, una de las integrantes de la comisión directiva, a El Roldanense. Al reconocido artista rosarino lo acompañarán el funense Nicolás Robul y la banda Anima.

Las entradas son limitadas, dada la superficie del espacio, y se pueden comprar a un valor de $20.000 contactando al número 3413437579. También habrá servicio de buffet durante la noche. “El objetivo es seguir haciendo arreglos en el club con el dinero recaudado”, aseguraron desde la organización del evento.