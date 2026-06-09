Roldán: anuncian un corte programado de energía para este martes en cinco barrios
La interrupción del servicio se extenderá entre las 8 y las 14 horas por tareas de mantenimiento general en la red de media tensión. También podrían registrarse dos breves cortes por maniobras en sectores aledaños.
La empresa prestataria del servicio eléctrico informó que este martes 9 de junio se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad de Roldán debido a trabajos de mantenimiento general en la línea de media tensión.
La interrupción del suministro está prevista entre las 8:00 y las 14:00 horas y alcanzará a los barrios El Charquito, Talleres, Los Olmos, Marcos Ateca y Villa Flores.
Además, desde la empresa señalaron que otros sectores cercanos podrían verse afectados por dos interrupciones de aproximadamente 15 minutos, producto de maniobras operativas previstas para las 8:00 y las 14:00 horas.
Asimismo, se indicó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas podrán ser suspendidas y reprogramadas. También se aclaró que la empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario informado, de acuerdo con el desarrollo de los trabajos.