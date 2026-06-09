Roldán: anuncian un corte programado de energía para este martes en cinco barrios

La empresa prestataria del servicio eléctrico informó que este martes 9 de junio se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad de Roldán debido a trabajos de mantenimiento general en la línea de media tensión.

La interrupción del suministro está prevista entre las 8:00 y las 14:00 horas y alcanzará a los barrios El Charquito, Talleres, Los Olmos, Marcos Ateca y Villa Flores.

Además, desde la empresa señalaron que otros sectores cercanos podrían verse afectados por dos interrupciones de aproximadamente 15 minutos, producto de maniobras operativas previstas para las 8:00 y las 14:00 horas.

Asimismo, se indicó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas podrán ser suspendidas y reprogramadas. También se aclaró que la empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario informado, de acuerdo con el desarrollo de los trabajos.