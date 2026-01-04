Roldán bajo las estrellas: qué shows vas a poder ver gratis durante enero en la ciudad
Este domingo comienza el programa municipal que se esparcirá por todos los barrios, Horarios y lugares.
La Municipalidad de Roldán invita a disfrutar de “Roldán Bajo las Estrellas”, un ciclo cultural de verano que propone shows en vivo, feria de artesanos y emprendedores, propuestas gastronómicas y encuentros al aire libre para disfrutar en familia y con amigos.
Las actividades se desarrollarán durante todo el mes de enero, de 20 a 00 hs, en distintos espacios públicos de la ciudad, con una propuesta musical diferente en cada fecha.
Cronograma de lugares y espectáculos:
• Domingo 4
Paseo de Ferias + La Flor de la Cumbia.
• Sábado 10
Anfiteatro Natural Las Tardes + La Fuerza del Litoral.
• Sábado 17
Playón de Tierra de Sueños 2 + Julieta Martínez y La Excelencia de Santa Fe.
• Sábado 24
Playón de Acequias del Aire + Leandro Rolón y Los Socios del Rock.
• Sábado 31
Paseo de Ferias + En Armonía.
El ciclo es organizado por la Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte.