Roldán: circulaba por Ruta 9 en una moto con documentación falsa y fue detenido

Durante un operativo de control vehicular realizado en la intersección de Catamarca y Camino de los Vascos, una moto que circulaba por la ruta nacional Nº 9 descendió de la calzada cuando fue requerido por efectivos. El conductor declaró no ser titular del rodado y presentó una cédula de identificación que a simple vista resultó sospechosa.

En presencia del imputado se procedió a la verificación de los guarismos del vehículo, constatando que el número de chasis presentaba rayones que impiden su correcta lectura, y que el número de motor también estaría alterado. Además, al escanear el código QR impreso en la documentación, los datos alfanuméricos arrojados resultaron totalmente diferentes a los consignados en la cédula exhibida.

Por precaución, el masculino fue trasladado al Samco de Roldán, donde fue examinado por el médico de turno, quien emitió el certificado correspondiente. A través de la central 911 San Lorenzo se consultaron los datos filiatorios y la operadora informó que no existían impedimentos legales vigentes sobre la persona.

Finalizadas las tareas de rigor, el procedimiento fue trasladado a la seccional 6ta por razones de competencia jurisdiccional, donde se continuará con las actuaciones pertinentes.