Roldán: creyó que un dron lo espiaba y lo bajó de un escopetazo

Un episodio de abuso de arma de fuego se registró en la ciudad de Roldán durante la jornada del domingo 19 de enero, cuando personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe fue comisionado a calle Chubut al 700 ante un desorden entre vecinos.

Al arribar al lugar, los efectivos dialogaron con un hombre de 26 años, quien manifestó que mientras realizaba pruebas de vuelo con un dron escuchó detonaciones y, segundos después, observó la caída del dispositivo, presumiendo que había descendido en un domicilio de la zona.

En el marco de las actuaciones, los uniformados entrevistaron a otro individuo, quien reconoció haberse sentido intimidado por el sobrevuelo del dron sobre su vivienda y admitió que, ante esa situación, efectuó disparos con una escopeta de su propiedad, logrando derribar el aparato. No obstante, señaló desconocer el sitio exacto donde habría caído el dispositivo.

Ante lo sucedido, se dio intervención a la mesa de enlace y se llevaron adelante las diligencias de rigor. Tras la consulta con la Fiscalía de Flagrancia, se dispuso la adopción de las medidas correspondientes y el secuestro del arma utilizada, una escopeta marca Hatsan, modelo 70.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 6ta, donde continuará la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.