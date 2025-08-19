Roldán: detienen sobre ruta 9 a cuatro personas que habían robado en Carcarañá

Este martes al mediodía, personal policial detuvo a cuatro personas que habían cometido un robo en Carcarañá.

La acción fue posible debido al trabajo coordinado entre los centros de monitoreo del programa Corredores Seguros. La central de la localidad vecina emitió la alerta, que se cargó de inmediato en el sistema de Roldán. Al pasar por la lectora de patentes en Villaguay y Ruta A012, se activaron las alertas tempranas y, con la intervención del 911 y el seguimiento de las cámaras, los sospechosos fueron detenidos en el semáforo de Ruta 9 y Buenos Aires.

A los detenidos se les encontró dos celulares y dinero en efectivo.

La Secretaria de Gobierno y Coordinadora General de Gabinete, Marisabel Mendoza, destacó: “La inversión constante en seguridad, que muchas veces no se ven, pero que se demuestran en los resultados, y la coordinación con los centros de monitoreo dan resultados. Felicito al personal de monitoreo y a la policía por este trabajo”.