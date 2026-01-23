La Ciudad

Roldán: el municipio invirtió mas de $22 M en 350 luminarias Led para mejorar el alumbrado público

La adquisición se concretó luego de un concurso de precios y el correspondiente proceso de evaluación, y se enmarca en el Programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales

23 DE enero DE 2026

La Municipalidad de Roldán continúa avanzando con el Plan de Iluminación LED en la ciudad y adquirió 350 nuevas luminarias LED, cuya inversión supera los 22 millones de pesos.

La adquisición se concretó luego de un concurso de precios y el correspondiente proceso de evaluación, y se enmarca en el Programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

Este programa tiene como objetivo el mejoramiento de las infraestructuras viales en municipios y comunas, mediante el financiamiento provincial con fondos propios de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a partir de proyectos diseñados por los gobiernos locales.

Con esta nueva incorporación de luminarias LED, la Municipalidad de Roldán reafirma su compromiso de mejorar la seguridad, la visibilidad y la calidad de vida de los vecinos, promoviendo espacios urbanos más seguros y eficientes.

