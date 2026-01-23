Roldán: el municipio invirtió mas de $22 M en 350 luminarias Led para mejorar el alumbrado público

La Municipalidad de Roldán continúa avanzando con el Plan de Iluminación LED en la ciudad y adquirió 350 nuevas luminarias LED, cuya inversión supera los 22 millones de pesos.

La adquisición se concretó luego de un concurso de precios y el correspondiente proceso de evaluación, y se enmarca en el Programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

Este programa tiene como objetivo el mejoramiento de las infraestructuras viales en municipios y comunas, mediante el financiamiento provincial con fondos propios de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a partir de proyectos diseñados por los gobiernos locales.

Con esta nueva incorporación de luminarias LED, la Municipalidad de Roldán reafirma su compromiso de mejorar la seguridad, la visibilidad y la calidad de vida de los vecinos, promoviendo espacios urbanos más seguros y eficientes.