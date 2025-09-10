Roldán, en el centro de la escena futbolera: tres clubes de la ciudad recibirán las semifinales juveniles de la liga Cañadense

El trabajo mancomunado entre los clubes roldanenses sigue dando resultados. Una clara evidencia es la noticia que tres de ellos recibieron el lunes por la noche, en la reunión general de la liga Cañadense. Allí, San Lorenzo, el Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) y Sportsman fueron notificados de que el plan presentado en conjunto fue aprobado y Roldán recibirá las semifinales del campeonato de juveniles. En diálogo con El Roldanense, autoridades de los tres clubes mostraron su orgullo y satisfacción por poner a la ciudad en el mapa.

“Es algo importantísimo no solo para los clubes, sino para Roldán, que la ciudad sea sede de una instancia como esta en el torneo largo. Estamos orgullosos, preparándonos en conjunto”, contó Sebastián Galván, presidente de San Lorenzo. “Ya nos encontramos trabajando. Este año se nos fueron muchos recursos con el predio nuevo, por eso organizamos un trabajo de pintura en toda la sede junto a varios padres. Queremos que el club esté un poco más lindo, ya que va a venir gente de toda la región”, describió.

En la misma sintonía se pronunció Román Guajardo, presidente de la subcomisión de fútbol del CCUP. “Lo tomamos como un desafío y una oportunidad para mostrar de lo que somos capaces y cómo estamos trabajando internamente en el club para albergar una instancia tan importante”, argumentó. “También es un reconocimiento a lo que se viene haciendo desde Roldán y su participación activa en la liga Cañadense. Es un hecho trascendental, histórico, que no tiene antecedentes en la ciudad”, profundizó.

“Estamos trabajando de manera muy articulada con nuestros pares de San Lorenzo y Sportsman. Tenemos una muy buena relación y sabemos que traccionando juntos podemos hacer cosas grandes”, esgrimió Guajardo. “Obviamente, también lo hacemos junto a las fuerzas vivas de la ciudad, tanto con el Municipio como con el hospital y bomberos, para poner a Roldán en el lugar que le corresponde, a lo alto de una liga de la que todos nos sentimos parte y en la que competimos con orgullo”, detalló el dirigente del Tanque.

Al torneo le queda una fecha y los cuartos de final se jugarán el fin de semana del sábado 20 en Cañada de Gómez. Luego, entre martes 23 y miércoles 24, Roldán recibirá las semifinales, y la final se disputará en Las Parejas. “En el club estamos más que contentos por ser sede en la semifinal de una de las ligas más importantes de la zona, en la que participamos hace muchos años”, dijo Marcelo Hegi, máximo dirigente de Sportsman. Además, adelantó que uno de los primeros partidos se jugaría en el estadio de la Cebra, aunque restan definir detalles.

“En un principio, el martes se jugará acá a partir de las 18:30 horas, si no existen atrasos por las lluvias”, precisó, y añadió que el costo de las entradas será de $4.000. “Lógicamente, el club está siempre preparado para cualquier tipo de evento y tendremos un buen buffet. Estamos muy felices por ser sede de un evento de esta magnitud después de tanto tiempo”, expresó. De esta forma, en Roldán se conocerá a los finalistas de los torneos, algo que vuelve a poner a la ciudad en el centro de la escena deportiva.