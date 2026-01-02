Roldán: gracias a Monitoreo detuvieron a un hombre vinculado a una tentativa de homicidio y tres robos

En el primer día del año 2026, siendo las 11:07 horas, el Comando Radioeléctrico recibió un aviso por la sustracción de una motocicleta marca TRIP, modelo 110 cc, color gris, ocurrida en la ciudad de Carcarañá. Al momento del reporte, no se contaba con el dominio del rodado. Según los datos aportados, el presunto autor, imputado por tentativa de homicidio ya que disparó dos veces al dueño del rodado, vestía remera roja y gorra roja, desconociéndose inicialmente si había huido en dirección a Casilda o Roldán.

A las 11:28 horas, personal del sistema de monitoreo de Roldán visualizó a un masculino con las características mencionadas circulando por la intersección de Camino de los Ingleses y Camino de los Vascos Sur. Se inició el seguimiento mediante cámaras de seguridad, detectándolo posteriormente en Camino de los Vascos y Ruta Nacional N° 9, desplazándose hacia el este.

Durante el trayecto, el individuo se cruzó con un móvil policial, momento en el cual se dio inicio a una persecución. El sospechoso ingresó a la estación de servicio HC, continuando luego su huida a pie, siendo observado corriendo por la intersección de calles Saavedra y Salta.

Finalmente, a las 11:47 horas, el masculino fue aprehendido, logrando además la recuperación de la motocicleta sustraída, gracias al trabajo coordinado entre el personal policial y el sistema de monitoreo.