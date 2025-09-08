Roldán: hallan a una mujer inconsciente y con signos de violencia en la casa de su ex pareja

Personal del Comando Radioeléctrico halló este domingo por la noche a una mujer de 37 años inconsciente debajo de la cama de la vivienda de su ex pareja, quien fue detenido.

La secuencia comenzó alrededor de las 22:45 horas, a partir de un llamado que alertaba sobre la aparición de una motocicleta perteneciente a la mujer, de quien su familia no tenía noticias desde el día anterior. El aviso fue realizado por un familiar, quien señaló que la última vez que la habían visto había sido en la casa de su ex pareja, un hombre de 42 años.

Al dirigirse al domicilio del sospechoso, éste negó en un primer momento la presencia de la mujer. Sin embargo, al observarse desde el exterior la motocicleta en el interior de la vivienda, la situación generó nuevas sospechas. Poco después, al volver a insistir en el ingreso, se detectaron las piernas de la víctima sobresaliendo debajo de una cama, según consta en el parte policial oficial.

Con autorización del propietario, el personal policial ingresó al inmueble y constató que Yesica se encontraba inconsciente, aunque con signos vitales. De inmediato fue requerida la presencia del SIES, que trasladó a la mujer al Samco local y posteriormente al Hospital Centenario de Rosario.

Según el parte médico difundido en la mañana del lunes, la víctima presenta un traumatismo de cráneo y no logra recordar lo sucedido. En paralelo, se activó el protocolo de profilaxis mientras se investigan posibles delitos de índole sexual.

La fiscal en turno, Dra. Fertita, de la Unidad de Delitos Sexuales de Rosario, dispuso la aprehensión del sospechoso y el pase de las actuaciones a la Comisaría 6ª de la Unidad Regional XVII. La investigación continúa bajo secreto de sumario, mientras la comunidad local sigue de cerca la evolución de la víctima y el avance de la causa.