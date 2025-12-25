Roldán: la policía y la GUR desbarataron una fiesta clandestina con 200 personas y seguridad privada

El Comando Radioeléctrico junto con la Guardia Urbana (GUR) desactivaron una fiesta clandestina que se realizó este jueves por la madrugada en barrio Los Olmos. En el lugar había unos 200 jóvenes, y la GUR labró las actas de infracción correspondientes.

Al llegar, los efectivos y los agentes de la GUR observaron una fila de personas que esperaban para ingresar. Algunos de ellos señalaron que la fiesta fue convocada por redes sociales y tenía una entrada de $5000.

El titular del predio se negó primeramente al desalojo, algo que el Comando realizó unos instantes después. Seguidamente, personal de la GUR notificó la multa correspondiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por elroldanense (@elroldanenseok)

Cabe mencionar que en la entrada al lugar había una mujer y un hombre haciendo requisas a quienes ingresaban. Ambos manifestaron ser empleados de una empresa de seguridad privada.