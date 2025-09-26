Roldán: pensó que ladrones le habían matado los animales pero la Brigada Ecológica dijo que fue un puma

🐅El propietario de una vivienda ubicada en Los Ceibos al 900 se encontró una escena de terror cuando llegó a su casa: sus dos cabras y dos corderos habían sido mutilados. Enseguida llamó a la policía pensando que había sido un ataque con fines de robo pero personal de la Policia Ecológica determinó que se trataba del ataque de un puma.

El hecho sucedió este jueves cerca de las 23.30hs y si bien los efectivos policiales realizaron un rastrillaje por la zona en cuestión no lograron divisar al animal.

El dato determinante que los llevo a señalar que no se trataba del ataque deliberado de un ser humano es que los animales tenían mordeduras en el cuello.