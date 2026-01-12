Roldán readecúa ordenanzas y le da destino comercial a los márgenes de la autopista Rosario – Córdoba

En la última sesión extraordinaria del 2025, el Concejo de Roldán aprobó una ordenanza que modificó otras normativas existentes y cambió el uso de los márgenes de la autopista Rosario-Córdoba. A partir de ahora todas las parcelas frentistas a la colectora Norte de la Autopista Rosario-Córdoba podrán tener destino comercial, logístico o industrial de bajo impacto.

A la hora del debate, los ediles tuvieron en cuenta “la potencialidad que presentan las parcelas vacantes frentistas a los márgenes de la Autopista Rosario-Córdoba para facilitar la radicación de nuevos desarrollos vinculados al comercio, los servicios, la logística y la industria de bajo impacto, compatibles con el entorno urbano”.

Asimismo, entendieron que la creación de un área específica dentro de la ciudad con este destino “permitirá ampliar la oferta para inversiones orientadas a la producción y el comercio, fortaleciendo las inversiones en dominio público, mediante la implementación de un sistema de plusvalías y reforzando aún más la re categorización y valor final del suelo”.

El proyecto aprobado también hablaba de una “creciente demanda de parcelas frentistas a la Autopista Rosario-Córdoba con la finalidad de desarrollar emprendimientos de servicios, logísticos, productivos y comerciales”.

“El ordenamiento territorial del sector permitiría posicionar a la ciudad de Roldán como un centro productivo, comercial y de servicios, preservando y fortaleciendo su condición de ciudad jardín, a partir de la convivencia armónica de usos productivos de bajo impacto con la residencia de baja y media densidad, garantizando la calidad ambiental y las adecuaciones hidráulicas correspondientes”, destacaron.