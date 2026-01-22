Roldán recibirá más de $900M y serán destinados a transporte urbano y equipamiento

La Municipalidad de Roldán recibirá durante 2026 912.286.764,41 pesos en el marco del Programa Obras Menores, fondos que serán destinados principalmente a la incorporación de dos colectivos cero kilómetro para el transporte urbano de pasajeros y la compra de un camión compactador, además de la adquisición de materiales para el mejoramiento de calles.

El intendente Daniel Escalante confirmó que el Ejecutivo municipal convocará para los primeros días de febrero a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, con el objetivo de tratar la ordenanza que habilite el uso de los recursos provinciales.

“Estamos hablando de una inversión muy importante para Roldán, que nos va a permitir fortalecer el transporte urbano, mejorar la recolección de residuos y avanzar con obras fundamentales para el mantenimiento de las calles”, destacó el mandatario local.

En ese sentido, Escalante subrayó que la compra de los dos colectivos (que se suman los otros tres adquiridos en la actual gestión), permitirán optimizar el servicio de transporte dentro de la ciudad, brindando mejores condiciones de movilidad a los vecinos. “Contar con unidades 0 km significa más seguridad, más frecuencia y un servicio de mayor calidad para quienes utilizan el transporte público todos los días”, señaló.

Respecto al camión compactador -el segundo desde que Escalante dirige los destinos de la ciudad-, dijo: “Es una herramienta necesaria para acompañar el crecimiento de la ciudad y mejorar la eficiencia del servicio”, explicó.

El remanente de los fondos será destinado a la compra de materiales para el arreglo y mantenimiento de calles.

“Vamos a invertir cada peso con una mirada puesta en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, aseguró Escalante.

El Programa Obras Menores es una política del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que permite a municipios y comunas acceder a recursos para la ejecución de obras y la compra de equipamiento, fortaleciendo la autonomía local y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las necesidades de sus comunidades.