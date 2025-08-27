Roldán: rompieron la vidriera con una botella de ananá fizz y se llevaron elementos valuados en $6 M

Los dueños de la tienda de ropa Berona ubicada sobre Ruta 9 ente Amenábar y Santa Rosa se despertaron este miércoles con la peor noticia: ladrones habían ingresado al local tras romper la vidriera con una botella de ananá fizz y se habían llevado elementos valuados en $6 millones.

“Tengo mucha angustia y bronca”, describió la dueña en diálogo con El Roldanense quien amplió que se llevaron del local una notebook, celulares y dinero, los cuales tienen un valor aproximado del monto antes mencionado.

“Ya se que todo es material, pero recuperar ese dinero nos cuesta un montón. Es mucha bronca, rabia e impotencia”, agregó la damnificada, quien agradeció el accionar de la GUR y la Policía.