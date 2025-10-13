Roldán se pinta de rosa contra el cáncer de mama: el sábado 18 habrá un evento especial en el Paseo de la Estación

En el mes de concientización sobre el cáncer de mama, la ciudad de Roldán se pinta de rosa durante todo octubre. El próximo 18 de octubre, desde las 14 horas, el municipio organizará una jornada de concientización en el Paseo de las Ferias (San Martín y Amenábar).

La actividad incluirá stands de psicología, hábitos saludables, medicina, talleres de yoga, feria de artesanos y emprendedores, stand de oncomaquillaje, donación de pelo y glitter, y un gran cierre al ritmo de Mony Zumba.

Para participar es necesario inscribirse previamente haciendo click aquí. Importante: las primeras 500 personas que se acrediten el día del evento (y que estén previamente inscriptas) recibirán una remera alusiva a la campaña. No se trata de los primeros 500 inscriptos, sino de los primeros en acreditarse en el lugar.

En paralelo, el Palacio Municipal, la Casa de la Cultura, el Concejo Municipal, la Subsecretaría de Seguridad y Control, y el cartel de ingreso a la ciudad, ubicado en Ruta 9 y A012, estarán iluminados de color rosa durante todo el mes.

Por otra parte, desde el municipio informaron que el transporte urbano y la flota de la Guardia Urbana también estarán ploteados con la campaña durante octubre. Asimismo, se habilitó un apartado especial en la web oficial con información clave sobre la prevención del cáncer de mama: https://www.roldan.gov.ar/wp/octubre-rosa/