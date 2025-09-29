Roldán se prepara para recibir por primera vez unas semifinales de la Liga Cañadense de Fútbol Juvenil

El fútbol regional vive un momento histórico: mañana, martes 30 de septiembre, la ciudad de Roldán será sede por primera vez de las semifinales de la Liga Cañadense de Fútbol Juvenil. Los encuentros se disputarán en las canchas de Sportman, San Lorenzo y Cosmopolita, con cruces que prometen emoción y un gran marco de público.

El primer partido en cada una de las canchas dará inicio a las 19 hs, abriendo una jornada que quedará en la memoria de toda la ciudad.

Cancha de Sportman

• Séptima: Campaña vs Sportivo

• Octava: Campaña vs Sportivo

• Sexta: Campaña vs Carcarañá

• Quinta: Campaña vs Carcarañá

Cancha de San Lorenzo

• Novena: Cosmopolita vs Montes de Oca

• Octava: Sport vs Almafuerte

• Sexta: Defensores vs Almafuerte

Cancha de Cosmopolita

• Novena: Argentino vs W. Kemmis

• Séptima: Ñuls vs Barraca

• Quinta: El Porvenir vs Sportivo

👉 Desde los tres clubes se destaca que esta instancia marca un antes y un después para el deporte local, ya que nunca antes la ciudad había recibido un evento de esta magnitud, con los tres clubes roldanenses siendo protagonistas y anfitriones.

Asimismo, se expresa un agradecimiento especial al municipio de Roldán por las gestiones realizadas en materia de seguridad y orden, fundamentales para garantizar que la fiesta del fútbol se viva en paz y con tranquilidad para las familias.

🙌 La invitación está hecha: toda la comunidad de Roldán está llamada a acompañar a los clubes locales y ser parte de un hecho histórico para la ciudad. ¡Que las tribunas se tiñan de color, aliento y pasión por el fútbol juvenil! ⚽