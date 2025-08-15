La Ciudad

Roldán será sede de un Encuentro de Emprendedores del rubro textil

La jornada busca fortalecer lazos entre distintos actores de la industria y fomentar proyectos de colaboración que impulsen el desarrollo productivo.

15 DE agosto DE 2025

El próximo martes 19 de agosto, la ciudad de Roldán será escenario de un Encuentro de Emprendedores del sector textil e indumentaria, que tendrá lugar en la Sala Italia. La jornada busca fortalecer lazos entre distintos actores de la industria y fomentar proyectos de colaboración que impulsen el desarrollo productivo.

Durante el evento, dos empresas de la región presentarán sus proyectos y convocarán a talleres de confección interesados en sumarse a sus iniciativas, abriendo la puerta a nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Roldán, está destinada a emprendedores, talleres textiles y trabajadores del rubro de la indumentaria que deseen ampliar su red de contactos y explorar alianzas estratégicas.

La participación es gratuita y los interesados pueden inscribirse personalmente en calle Rioja 642 o comunicarse al 341 6490681 para más información.

