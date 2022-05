Roldán tendrá su propia disertante en la jornada internacional del Día de la Enfermera

Este martes 17 de Mayo el Colegio de Profesionales en Enfermería del sur de la provincia realiza una jornada internacional por el Día de la Enfermera que se celebra todos los 12 de mayo y Roldán a través de la participación de Isabel Busto dirá presente.La profesional local en dialogo con El Roldanense contó sus sensaciones de poder participar de este evento.

“La oportunidad que me llega me genera una emoción muy grande porque puedo representar a mi ciudad en toda la provincia y eso para mi es un orgullo. Voy a estar disertando sobe mi profesión en general y además en el último tiempo me capacite como coaching en salud y me especialice en enfermería legal y forense y estaré brindado mis conocimientos en estas áreas también’’, relató Isabel.

“Durante el tiempo que estuvo la pandemia aproveche la posibilidad para hacer le coaching en salud y en liderazgo, con la idea de poder tener herramientas para poder dirigir personas y que esa conducción no sea empírica, sino con conocimiento de causa” explicó la enfermera local y agregó: “Aprendí que el liderazgo es servir y no servirse de los demás, y además estas capacitaciones me permitió entender que podía liderar a las personas a través de la sabiduría que genera el estudio, pero también poniendo en practica las propias experiencias y atendiendo la expresión y los gestos de las personas’’.

“La idea de esta disertación es que le permita entender al enfermero cómo trabajar con el paciente, y por sobre todo las formas como responder frente a las acciones, omisiones y errores que podamos llegar a cometer a favor o en contra del paciente”, sumó.

“En todas las profesiones el conocimiento es permanente, es una retroalimentación constante, entendiendo las diferentes etapas que tiene cada persona dentro de la profesión y haciendo base que la idea es escuchar y no solamente oir al paciente , y sobre toda las cosas lo que se dice, como se dice”.

La jornada de disertación denominada ‘‘¿Cómo se cuida al que cuida?’’, será el próximo martes 17 de Mayo de 10 a 16 horas en la Asociación Médica, España 401.‘‘Mi futuro va a estar ligado en este tipo de disertaciones y siempre apuntado a la parte legal y forense, permitiéndome conocer las leyes y que los demas puedan entender que necesitamos como enfermeros”, cerró la profesional local.