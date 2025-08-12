Rumbo al Nacional: dos patinadoras locales buscan apoyo para competir en San Juan

Dos patinadora locales pertenecientes al CCUP lograron clasificar al Torneo de Patín Nacional Absoluto que se llevará a cabo en San Juan a fin de agosto, un logro que las posiciona entre las mejores del país. Con el objetivo de poder concretar el viaje y representar a la ciudad, las deportistas lanzaron una rifa solidaria con importantes premios. A continuación como ayudar.

Las jóvenes patinadoras roldanenses Agostina Daniele y Sara Abelleira se ilusionan con dar el presente en el próximo Torneo Nacional Absoluto de Patín que se desarrollará en la provincia de San Juan entre el 22 y 31 de agosto. A partir de la difícil situación económica que se atraviesa decidieron lanzar una rifa solidaria para cubrir los altos costo de inscripción, pasajes, alojamiento y vestimenta. Invitan a la población en general a que puedan brindar una ayuda. A continuación los detalles del sorteo y los premios en juego.

El sorteo se realizará el viernes 16 de agosto por Lotería Nacional y ofrece un total de diez premios:

Orden de compra de $30.000 en Superpunto. Orden de compra de $30.000 en Perfumería Stylo’s. Orden de compra de $30.000 en Panadería Susi. Set de termo, mate y bombilla. Perfilado de cejas y limpieza de rostro de Lorena García. Voucher por una hidratación en Yamila Sánchez Peluquería. Voucher por un esmaltado semipermanente de Lorena García. Voucher por una hidratación en Yamila Sánchez Peluquería. Pack Natural (1 kg de granola, barritas proteicas y frutos secos de M). Voucher de $10.000 en Neko Librería.

El valor de la rifa es de $2.000 por dos números y se pueden adquirir comunicándose al 3416915009 (Agos) o 3416001717 (Sari).

“Es un orgullo haber llegado hasta acá y queremos dar lo mejor en San Juan. Todo aporte suma para que podamos estar presentes en este torneo tan importante”, expresaron las jóvenes.