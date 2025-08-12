Rumbo al Nacional: dos patinadoras locales buscan apoyo para competir en San Juan
Se trata de las patinadoras Sara Abelleira y Agostina Daniele que buscan ayuda para poder competir en el torneo que se disputara a fin de mes. A continuación como ayudar.
Dos patinadora locales pertenecientes al CCUP lograron clasificar al Torneo de Patín Nacional Absoluto que se llevará a cabo en San Juan a fin de agosto, un logro que las posiciona entre las mejores del país. Con el objetivo de poder concretar el viaje y representar a la ciudad, las deportistas lanzaron una rifa solidaria con importantes premios. A continuación como ayudar.
Las jóvenes patinadoras roldanenses Agostina Daniele y Sara Abelleira se ilusionan con dar el presente en el próximo Torneo Nacional Absoluto de Patín que se desarrollará en la provincia de San Juan entre el 22 y 31 de agosto. A partir de la difícil situación económica que se atraviesa decidieron lanzar una rifa solidaria para cubrir los altos costo de inscripción, pasajes, alojamiento y vestimenta. Invitan a la población en general a que puedan brindar una ayuda. A continuación los detalles del sorteo y los premios en juego.
El sorteo se realizará el viernes 16 de agosto por Lotería Nacional y ofrece un total de diez premios:
-
Orden de compra de $30.000 en Superpunto.
-
Orden de compra de $30.000 en Perfumería Stylo’s.
-
Orden de compra de $30.000 en Panadería Susi.
-
Set de termo, mate y bombilla.
-
Perfilado de cejas y limpieza de rostro de Lorena García.
-
Voucher por una hidratación en Yamila Sánchez Peluquería.
-
Voucher por un esmaltado semipermanente de Lorena García.
-
Voucher por una hidratación en Yamila Sánchez Peluquería.
-
Pack Natural (1 kg de granola, barritas proteicas y frutos secos de M).
-
Voucher de $10.000 en Neko Librería.
El valor de la rifa es de $2.000 por dos números y se pueden adquirir comunicándose al 3416915009 (Agos) o 3416001717 (Sari).
“Es un orgullo haber llegado hasta acá y queremos dar lo mejor en San Juan. Todo aporte suma para que podamos estar presentes en este torneo tan importante”, expresaron las jóvenes.