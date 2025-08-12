Cruzó el charco: La Aldaba vuelve a Uruguay y consolida su presencia marcando el rumbo en la región

Tras su paso inicial por el mercado uruguayo, la empresa con sede en el Parque Industrial de Roldán y Rosario, La Aldaba SRL, regresa con fuerza para consolidar su posición como referente en accesorios para carpintería de aluminio.

Representada por su socio gerente, Luciano Gentile, la firma vuelve con un plan de expansión claro: fortalecer alianzas, ampliar su red de distribución y reafirmar su compromiso con la calidad y la innovación.

En conjunto con Proin Accesorios, de la cual es distribuidora exclusiva en Argentina, la empresa apunta a un crecimiento sostenido en la región, impulsado por nuevas oportunidades comerciales y el respaldo de una infraestructura operativa en expansión.

«Volver a Uruguay significa mucho más que un movimiento comercial; es afianzar la relación con un mercado que valora nuestro trabajo y proyectar una presencia duradera», señaló Luciano Gentile.

Sobre la empresa:

– Razón social: La Aldaba SRL

– Sociedad regional: La Aldaba Trading

– Marca clave: Proin Accesorios (distribución exclusiva en Argentina)

– Fortalezas: experiencia, calidad, innovación y alianzas estratégicas.