DIKA y Luzzi Disegno, una alianza creativa que se luce en Ambientar Funes 2025

La participación de DIKA y Luzzi Disegno en Ambientar Funes 2025 marca un hito en el vínculo entre ambas empresas. Con trayectorias consolidadas en Rosario, decidieron unir fuerzas para presentar una propuesta integral que trasciende el diseño tradicional y se instala como experiencia sensorial, artística y tecnológica.

Con más de una década de trayectoria en Rosario y proyectos en expansión nacionales e internacionales, Dika, el estudio liderado por Bárbara Destéfano e Irina Kunich apuesta por escuchar antes de diseñar. De hecho, cada proyecto nace de conversaciones profundas con quienes habitarán o representarán el espacio, ya sea un local comercial, una vivienda o la identidad de una marca.

“Nos interesa quién está detrás de cada marca, qué emociones quiere despertar, qué valores desea comunicar. No buscamos imponer un estilo, sino construir uno para cada cliente”, señalaron en diálogo con El Roldanense.

Este enfoque se traduce en un sello distintivo: espacios que cuentan historias y conectan con las personas.

Luzzi Disegno, por su parte, también con base en Rosario, suma su expertise en diseño interior, y se convierte en un socio clave dentro de esta alianza. Ambas firmas ya habían trabajado juntas en proyectos, donde Luzzi Disegno no solo fue proveedor de DIKA, sino también cliente. Esa experiencia fue el germen de una sinergia que ahora se potencia en Ambientar Funes.

“El estudio que aglomera a todos los proveedores es DIKA, pero la propuesta que presentamos en Ambientar es fruto del trabajo conjunto con Luzzi Disegno y otras empresas con las que venimos generando vínculos sostenidos. En este caso, cada firma aporta su especialidad en un marco curado por nosotras, donde todo se articula a través del diseño, el arte y la tecnología”, señaló Destéfano.

¿Qué hace único al servicio de DIKA?

# Diseños llave en mano: diseñamos, proyectamos y ejecutamos.

# Fábrica propia (Aseres) y red de proveedores fidelizados.

# Personalizan los trabjos según cliente y contexto: residencial o comercial, boutique o masivo.

# Más de 10 años de experiencia, con foco en el habitar real de cada espacio.