Roldán: un auto perdió el control y se incrustó contra un negocio

Cerca de las 19hs de este domingo, el conductor de un vehículo perdió el control del mismo y chocó contra un negocio de venta de repuestos ubicado en pleno casco urbano de Roldán.

El hecho ocurrió en Sarmiento y Antártida Argentina y si bien en un primer momento testigos daban cuenta de una menor lesionada, luego fuente policiales confirmaron que en el auto viajaba una nena de 5 años (hijastra del conductor), quien no resultó herida.

Diferentes áreas municipales realizaron trabajos complementarios, quedando el personal actuante a la espera del dueño y en resguardo del local.