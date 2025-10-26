Roldán: un auto perdió el control y se incrustó contra un negocio
El hecho ocurrió en la tarde de este domingo y habría una menor herida.
Cerca de las 19hs de este domingo, el conductor de un vehículo perdió el control del mismo y chocó contra un negocio de venta de repuestos ubicado en pleno casco urbano de Roldán.
El hecho ocurrió en Sarmiento y Antártida Argentina y si bien en un primer momento testigos daban cuenta de una menor lesionada, luego fuente policiales confirmaron que en el auto viajaba una nena de 5 años (hijastra del conductor), quien no resultó herida.
Diferentes áreas municipales realizaron trabajos complementarios, quedando el personal actuante a la espera del dueño y en resguardo del local.
