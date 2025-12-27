Roldán: un hombre se descompensó en la vía pública y fue asistido tras la activación del tótem de seguridad

Este sábado se activó nuevamente un tótem de seguridad, lo que permitió una rápida respuesta de los servicios de emergencia ante una situación de salud.

Comisionados por el Central de Monitoreo, personal se dirigió a la intersección de Brown y Bv. López, luego de recibirse una alerta por la descompensación de un masculino.

Una vez en el lugar, también arribó la ambulancia del SAMCO local, y profesionales de la salud procedieron de manera inmediata al traslado del masculino mayor de edad, identificado como L. G.

El episodio habría sido consecuencia de un pico de diabetes. Asimismo, se indicó que el paciente transitaba una amputación reciente de pie, por lo que fue derivado para su correspondiente atención médica.