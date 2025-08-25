Sahumerios, termos y perfumes: robó en varios comercios de la ciudad y lo agarraron con el botín a cuestas cuando escapaba en colectivo

La Policía del Comando Radioeléctrico de Roldán (CRE), dependiente de la Unidad Regional XVII, demoró este lunes a un hombre de 58 años en el cruce de la Ruta 9 y la A012 luego de ser señalado como autor de varios hurtos en comercios de la ciudad.El autor de los ilícitos, oriundo de Rosario, había sustraído elementos de una santería, una verdulería, una farmacia y una ferretería.

Este lunes 25 de agosto, cerca de las 11 de la mañana, personal del comandó demoró a un hombre de 58 años que circulaba en un colectivo de la línea Roldán, acusado de haber cometido hurtos en diferentes comercios de la ciudad.El procedimiento se originó a partir de un aviso de la Central de Monitoreo de la ciudad, que alertó sobre la sustracción de elementos en una ferretería de calle Pellegrini y Brown.

Al corroborar el hecho la policía interceptó un colectivo cuando circulaba por el cruce de la Ruta Nacional 9 y la A012, donde se identificó al sospechoso como C. A. A., domiciliado en Rosario.Al realizar la requisa, los efectivos hallaron en un bolso azul varios artículos denunciados como robados: un termo de acero inoxidable, una botella térmica marca Stanley, ocho paquetes de sahumerios, una caja de perfume marca Boss y una caja de pinturas con 12 envases. Posteriormente, comerciantes de una santería (Antártida Argentina 35), una verdulería (Bv. San Martín 730) y una farmacia (San Martín 799) confirmaron que los objetos les pertenecían.

El hombre fue trasladado al Samco local, donde un médico de guardia constató que presentaba lesiones visibles, y más tarde quedó a disposición de la Comisaría sexta, encargada de elevar las actuaciones correspondientes.