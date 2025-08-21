Se abren las inscripciones para el Plan Fines y que puedas terminar la secundaria: donde y como hacerlo

El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe anunció la apertura de inscripciones para el Plan FinEs 2025, una iniciativa destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años que ya cursaron la secundaria pero que aún adeudan materias.

La inscripción permanecerá habilitada hasta el jueves 28 de agosto y permitirá acceder a tutorías presenciales entre el 1º de septiembre y el 31 de octubre, en escuelas sedes distribuidas en todos los departamentos de la provincia.

El plan está dirigido a quienes finalizaron el cursado en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA), y representa una oportunidad concreta para completar el nivel medio y obtener el título oficial.

📌 Cómo y dónde inscribirse

Los interesados podrán consultar más información y realizar la inscripción en el portal oficial: campuseducativo.santafe.edu.ar/plan-fines-terrmina-tu-secundaria.

Además, el Ministerio detalló las instituciones donde se llevarán adelante las tutorías, distribuidas en las nueve regiones educativas de la provincia. Entre ellas se destacan sedes en Santa Fe capital, Rosario, Reconquista, Rafaela, Casilda, Villa Constitución, Venado Tuerto, San Cristóbal, entre otras localidades.

Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca garantizar el derecho a la educación y brindar herramientas para que más santafesinos y santafesinas puedan concluir sus estudios secundarios, requisito clave tanto para la inserción laboral como para continuar trayectorias en la educación superior.