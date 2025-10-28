Se corrió en Italia la regata más grande del mundo con 1900 barcos y una roldanense presente

La regata que se desarrolló hace algunos días en las aguas frente a Trieste fue todo un espectáculo náutico con un récord de participación y una atmósfera de fiesta que contagió a toda la ciudad. Con una línea de salida que reunió a más de 1900 barcos, la competencia se convirtió en una verdadera fiesta marítima que paralizó la ciudad durante varios días y de la cual la roldanense Berenice Nale formó parte.

A pesar de las condiciones de poco viento, la carrera de 13 millas náuticas reunió a tripulaciones de todo el mundo. Entre ellas, una destacada participación argentina: el equipo quedó en el puesto 703 de la clasificación general, siendo además la única tripulación 100% argentina en competencia. La tripulación, conformada por 13 integrantes, navegó a bordo de un impresionante barco de 51 pies.

La fotografía que captura el momento refleja la magnitud del evento: de 1900 barcos en línea de largada, solo 703 lograron terminar, marcando no solo el nivel de competencia sino también la desafiante condición de viento que finalmente se ausentó en los últimos tramos.

Para los amantes de la náutica, la regata en Trieste trasciende la competencia: “Es impresionante una cancha de náutica con tantos barcos, más que una regata es una fiesta náutica que paraliza la ciudad de Trieste entera por varios días. La ciudad se llena con gente de todos lados, es realmente es única”, destacó Berenice.